Man rijdt in op restaurant: 2 doden

In Bessemer City, in de Amerikaanse staat North Carolina, is een 62-jarige man gisteren ingereden op een restaurant. Daarbij doodde hij twee mensen. Volgens lokale media gaat het om twee familieleden van de zestiger. Meerdere mensen raakten ook gewond, een van hen is in levensgevaar.

Volgens de politie van Mecklenburg County hebben de feiten geen terroristische achtergrond, maar gaat het om een familiedrama. De 62-jarige man kwam eerst het restaurant binnen om zijn familieleden te begroeten, waarna hij naar buiten ging, in zijn SUV stapte en met hoge snelheid door de voordeur van het restaurant reed.

Een van de dodelijke slachtoffers zou volgens lokale media de dochter zijn van de dader. Zij was een politieagente.

On scene where police say two people are dead, including a Gaston Co. Deputy, after a vehicle rammed into the Surf & Turf Lodge in Bessemer City. Several also injured. Live report at 6pm. @WCCBCharlotte pic.twitter.com/NIZT5LUUU7