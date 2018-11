Man opent vuur in bar in Californië: zeker 13 doden

Een man is een bar in Californië binnengestapt en heeft twaalf mensen doodgeschoten. Dat deelde een woordvoerder van het bureau van de sheriff donderdag mee. Onder de doden bevindt zich ook een politieagent, die in de Borderline Bar & Grill in Thousand Oaks, zo'n 60 kilometer van Los Angeles, door verschillende kogels werd getroffen. Ook de schutter is volgens de autoriteiten gedood. Een tiental mensen liep deels zware verwondingen op toen de man in het danscafé het vuur op de klanten had geopend.

In de bar was een dansfeest voor studenten aan de gang. Volgens getuigen bevonden zich honderden mensen in de Borderline. Een getuige vertelde aan ABC dat de dader eerst op een bewaker had geschoten en rookbommen had gegooid. Daarna opende hij het vuur op andere mensen in de zaak. "Hij bleef maar schieten", zei de getuige. Een andere aanwezige zei dat de man de kassierster met een handvuurwapen had doodgeschoten.

Een jonge vrouw vertelde hoe ze van de dansvloer naar de nooduitgang achteraan was gevlucht. "Mensen sloegen de ramen aan diggelen om te kunnen ontkomen", zei ze op de zender ABC7.

De eerste beschrijvingen van de vermoedelijke dader stemmen niet echt overeen. Een getuige zei dat de schutter eruit zag als en man uit het Midden-Oosten, anderen spraken over een blanke. Eensluidend warende berichten dat hij in het zwart was gekleed en gedeeltelijk gemaskerd was