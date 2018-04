Man neergeschoten in Oost-Londen

In het oosten van Londen is een man neergeschoten door de politie aan een tankstation. Dat melden Britse media. De man uitte bedreigingen en beweerde dat hij een wapen had.

De politie kwam meteen ter plaatse, maar de man zou op dat moment het tankstation al verlaten hebben. Hij was gewapend. Bijna een uur later werd de man neergeschoten door de politie. Hij overleed ter plaatse.

De man was een veertiger. Waarom hij de bedreigingen uitte is nog niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart.

Tweede incident

Ook aan Buckingham Palace, in het centrum van Londen, deed er zich een incident voor. Een man met een bestelwagen werd gearresteerd omdat hij zich verdacht gedroeg.