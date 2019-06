Man krijgt schadevergoeding van anderhalf miljoen nadat dokter metalen draad in zijn lichaam laat zitten

Een zeventigjarige Amerikaan uit Las Vegas heeft een schadevergoeding van anderhalf miljoen euro ontvangen nadat een dokter een metalen draad van 1,40 meter in zijn lichaam had laten zitten. German Ortiz onderging in 2005 een onderzoek van de bloedvaten. De dokter stak daarvoor een metalen draad in het lichaam tot aan het hart.

Tien jaar later gaat Ortiz opnieuw naar de dokter, dit keer voor een röntgenfoto. Daarbij ontdekken ze dat de draad nog steeds in zijn lichaam zit. Er volgen medische complicaties waardoor hij de dokter aanklaagte.Vorig jaar is er succesvol 81 centimeter draad uit zijn lichaam verwijdert. De overige zestig centimeter is te gevaarlijk om eruit te halen.