Man klimt uit brandend flatgebouw van 19 verdiepingen

n Philadelphia filmde een helikopter een brand in een groot flatgebouw van 19 verdiepingen toen een man aan de buitenkant naar beneden klom. Sommigen noemen hem Spiderman, anderen grappen dat het een minnaar was die vluchtte voor een echtgenoot. De lenige man bereikte alleszins heelhuids de grond.

Op alle etages hing gisteravond lichte rook toen de brandweer arriveerde. De brand was ontstaan in een afvalschacht op de derde etage, waarna de brandweer het vuur doofde door een verdieping hoger de schacht onder water te spuiten. Ook de sproei-installatie in het gebouw deed haar werk.

Vier inwoners en drie agenten hadden verzorging nodig wegens het inademen van rook en uitputting door hitte.