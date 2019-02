Man kaapt vliegtuig in Bangladesh en wordt doodgeschoten

In Bangladesh is een vliegtuig zondag voor korte tijd gekaapt. Het toestel maakte een noodlanding in de zuidelijke kuststad Chittagong. Brandweer en speciale eenheden omsingelden het vliegtuig, en de passagiers werden van boord gehaald. De 25-jarige kaper werd neergeschoten en overleed later aan zijn verwondingen.

Het vliegtuig van Biman Bangladesh Airlines was op weg van de hoofdstad Dhaka naar Dubai. Volgens een legerbevelhebber had de kaper een pistool en had hij de crew laten weten daat hij met de premier van Bangladesh wou spreken.

"De kaper was zeer agressief", onderhandelingen waren niet mogelijk geweest. Daarom was er geen andere uitweg geweest dan hem neer te schieten", aldus de legerbevelhebber.