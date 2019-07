Man doodt vriendin (17) en deelt foto’s van haar lichaam op Instagram

Afgelopen zondag werd de 17-jarige Bianca Devins uit de Amerikaanse stad Utica neergestoken door haar vriend, Brandon Clark. Meteen na de moord haalde Clark zijn smartphone boven om enkele foto’s te maken die hij vervolgens online zette. Sindsdien duiken de beelden op op sociale media.

De politie kwam zondagavond ter plaatse in Utica na verschillende verontrustende noodoproepen. Zij troffen de 21-jarige Brandon Clark aan in een doodlopende straat, met naast hem het levenloze lichaam van Bianca Devins op een zeil. Toen de politie hem benaderde, probeerde hij zichzelf neer te steken met een mes en ging hij naast het lichaam liggen. Volgens de politie nam hij nog een selfie.

Clark had zijn vriendin eerder op de avond neergestoken. Het paar had ruzie gekregen op de terugweg van een concert in New York City, meldt de politie. Na de moord nam Clark nog enkele foto’s van het bebloede lichaam. Die postte hij op Discord, een chatapp voor gamers. De foto’s verschenen ook op zijn Instagram-account, @yesjuliet, en werden daarna door andere gebruikers verspreid op andere websites, waaronder Facebook. “Sorry, Bianca”, schreef Clark volgens The Washington Post bij één van de foto’s.



Op zijn Instagram-account schreef hij nog zijn volledige naam en een geboorte- én sterfdatum, gedateerd op zondag, met de boodschap: “Weet gewoon dat ik nu geen pijn voel.” De man overleefde zijn zelfmoordpoging overigens.

Verschillende mensen die de foto’s onder ogen kregen, namen contact op met de politie. De websites hebben de beelden inmiddels offline gehaald. Dat kon echter niet voorkomen dat de zaak een eigen leven ging leiden op het internet. Er deed vooral veel valse informatie de ronde en bepaalde oplichters beloven nog steeds beelden van de moord te delen om meer volgers te trekken op sociale media.

Anderen probeerden de zondvloed aan negatieve informatie te compenseren door onschuldige foto’s van dieren en hartjes te posten onder de naam van het slachtoffer.

Clark, die zichzelf in de nek had gestoken toen hij werd omsingeld door de politie, onderging een operatie in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. Hij wordt beschuldigd van moord.

Volgens de politie had het koppel elkaar twee maanden geleden leren kennen op Instagram. Bianca Devins was net afgestudeerd van de middelbare school en zou in september naar de universiteit trekken. “Bianca was een getalenteerd artieste, een geliefde zus, dochter en nicht, en een geweldig jong meisje dat te vroeg van ons werd weggenomen. Ze kijkt nu op ons neer terwijl ze haar kat, Belle, vergezelt in de hemel”, klinkt het in een statement van de familie van het slachtoffer.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op Zelfmoord1813.be.