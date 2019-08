Man die jongetje voor trein duwde in Frankfurt wordt geïnterneerd

De man die een maand geleden in een treinstation in Frankfurt een 8-jarig jongetje onder een trein duwde, is in een psychiatrisch ziekenhuis geïnterneerd, zo heeft het parket vandaag bekendgemaakt. De dood van het kind maakte in Duitsland - en ver daarbuiten - veel emoties los.

Op 29 juli duwde de 40-jarige man, die uit Eritrea komt en sinds 2006 in Zwitserland woont, een 8-jarige jongen en zijn moeder voor een aankomende ICE-trein in het Duitse Frankfurt. De jongen stierf op de sporen, de vrouw kon zich op het nippertje redden.

Volgens een expertise lijdt de man, getrouwd en vader van drie kinderen, aan “paranoïde schizofrenie”, aldus het Duitse parket. Het parket verwacht dat hij door die ziekte nog erge misdrijven kan begaan, waardoor hij een “gevaar” voor iedereen vormt.

Zijn aanhoudingsbevel is omgezet in een verplichte internering. De beschuldiging van moord en poging tot moord blijft ondertussen staande.