Man beklimt Eiffeltoren in Parijs, monument geëvacueerd

De Eiffeltoren in Parijs is vanmiddag geëvacueerd, nadat een man werd opgemerkt die het monument aan het beklimmen was. De politie is ter plaatse, meldt de Franse nieuwszender BFMTV.

De toeristen die de Eiffeltoren aan het bezoeken waren werden geëvacueerd, en het monument wordt tot nader order gesloten. Op de website en Twitteraccount van de Eiffeltoren wordt aan mensen die een bezoek gepland hadden gevraagd om dit uit te stellen.

De man werd volgens BFMTV op de tweede verdieping gespot, en zou bijna de derde bereikt hebben. De politie heeft de omgeving afgezet en is er samen met de gespecialiseerde brandweer aanwezig. Er was al contact met de klimmer, maar over zijn beweegredenen is nog niets bekend.

De wereldberoemde toren, die dit jaar 130 jaar bestaat, wordt elk jaar door zo'n zeven miljoenen mensen bezocht