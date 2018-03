Malala keert terug naar Pakistan

Malala Yousafzai, het Pakistaanse meisje dat zes jaar geleden een kogel in haar hoofd kreeg van de taliban, is voor het eerst teruggekeerd naar Pakistan. "Ik kan niet geloven dat het werkelijk gebeurt; ik heb er de voorbije jaren zo dikwijls van gedroomd naar mijn geboorteland terug te keren", zei Yousafzai met tranen in de ogen.

Malala strijdt voor het recht op onderwijs voor meisjes. In 2012 schoten talibanstrijders haar een kogel in het hoofd. Ze ging naar Groot-Brittannië om er enkele operaties te ondergaan en te herstellen, sindsdien keerde ze niet terug naar Pakistan. Malala groeide wereldwijd uit tot een icoon, en won zelfs de nobelprijs voor de vrede. Ze is nog maar twintig.

Tijdens haar aankomst op de luchthaven stonden er overal veiligheidsagenten. Er werden ook strenge veiligheidsmaatregelen getroffen. Niet alleen omwille van haar bekendheid, maar ook omdat ze nog regelmatig bedreigingen krijgt. Het is daarom uitgesloten dat ze haar voormalige woonplaats in de bergen bezoekt.

“De laatste vijf jaar heb ik ervan gedroomd dat ik voet op eigen bodem kan zetten. Ik ben zeer gelukkig”, zegt Malala.