Mag Obama dan tóch naar trouw Harry komen?

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama zal misschien tóch een uitnodiging krijgen voor het huwelijk van de Britse prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle. De prins zei tijdens een interview dat de gastenlijst nog niet is opgesteld en dat hij bovendien "de verrassing niet wil verpesten".

Harry kreeg de vraag voorgeschoteld op het BBC Radio programma ‘Today’, waar hij de voormalige Amerikaanse president interviewde. De Britse prins antwoordde erg diplomatisch op de vraag of Barack Obama welkom was op zijn trouw, door te zeggen dat de gastenlijst nog niet was samengesteld.

“We hebben nog geen gastenlijst gemaakt, dus ik weet nog niet of Obama zal worden uitgenodigd. En daarbij, ik zou de verrassing niet willen verpesten”, klonk het.

Vertroebelde relatie

Gisteren verschenen in Britse media nog speculatieve berichten dat de Britse overheid er bij de prins had op aangedrongen om de voormalige Amerikaanse president en zijn vrouw niet uit te nodigen, hoewel ze een goede band hebben met elkaar. De Britse regering zou schrik hebben dat het de relatie tussen Groot-Brittannië en Amerika onder druk zou zetten omdat de huidige president Donald Trump er mogelijk aanstoot aan zou nemen.

De Britse prins zal op 19 mei volgend jaar in het huwelijksbootje stappen met zijn Amerikaanse verloofde, de actrice Meghan Markle. Harry (33) en Meghan (36) kondigden hun verloving aan eind november. Ze willen trouwen in Windsor Castle, een koninklijk verblijf.