Maffia-familie houdt Rome in haar greep: Dit zijn de Casamonica's

De Direzione Investigativa Antimafia (DIA) – het Italiaanse agentschap dat maffia-gerelateerde misdaden onderzoekt – noemde hen ooit “de machtigste en diepst gewortelde criminele organisatie van Lazio (de centraal-Italiaanse regio waartoe Rome behoort, red)”. Vanavond stelt de Italiaanse onderzoeksjournaliste Floriana Bulfon haar boek voor over de opmars van de Casamonica’s in Rome, een familie van Romazigeuners die door drugshandel, oplichting en afpersing een gigantisch fortuin verzamelde om haar honger naar luxe in ware Hollywoodstijl te stillen.

Het verhaal van de familie leest ook als een Hollywoodfilm. Ze kwam in de jaren 70 vanuit Pescara – ten oosten van Rome – naar de Italiaanse hoofdstad en klom er al snel op in de criminele pikorde. Peetvader Vittorio Casamonica smeedde onder meer banden met de beruchte maffiabende van Magliana, genoemd naar de Romeinse wijk waar veel van haar leden woonden. Hij deed het goed met de schatbewaarder en mocht openstaande schulden van de bende innen aan forse commissies.

Fortuinen

Het legde de Casamonica’s geen windeieren. Volgens de DIA slaagde de familie er op die manier in om uit te groeien tot een “gestructureerde en moeilijk te doordringen criminele organisatie”, met (huwelijks)banden in verscheidene andere families. Ze vergaarde heuse fortuinen door drugshandel, oplichting, afpersing en woekeren (met rentes tot 300 procent). Daarbij speelden ook de vrouwen in de familie een belangrijke rol, zo bleek al bij verscheidene politieonderzoeken.

De methode van de Casamonica’s is telkens dezelfde: ze bestaat uit bedreiging en geweld. Wie niet op tijd met geld over de brug komt, wordt eerst bedreigd, vervolgens in elkaar geslagen en - als dat geen resultaat heeft - vermoord om als voorbeeld te dienen voor anderen. Opmerkelijk of misschien ook niet: boksen was altijd erg populair in de familie. Een van de familieleden schopte het zelfs tot in de Italiaanse delegatie voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 1984.

Hoewel hun belastingaangiftes suggereren dat de familie tegen de armoedegrens aanzit en van een uitkering moet leven, wonen de familieleden volgens de DIA “in luxueuze huizen” en rijden ze “met dure wagens”. Zo confisqueerde het agentschap al 85 miljoen euro aan activa, 200 bankrekeningen, bouwgronden, luxueuze villa’s met zwembaden en palmbomen, 33 racepaarden en 75 luxewagens van merken als Ferrari, Rolls Royce en Bentley. Maar telkens slaagde de familie er met een leger aan advocaten in om haar bezittingen terug te krijgen.

Machtig en rijk

Hoe machtig en rijk de familie wel niet is, bleek ook op de begrafenis van Vittorio Casamonica in augustus 2015. Het lichaam van de maffiabaas (65) werd door de straten van Rome vervoerd in een zwarte, door paarden getrokken begrafeniskoets met gouden accenten. “Je hebt Rome veroverd, nu het paradijs”, stond er te lezen op een poster aan de basiliek waar hij een afscheidsdienst kreeg. Bij het buitengaan van kerk liet een helikopter rozenblaadjes neerdwarrelen op de menigte. Een band speelde de bekende muziek uit de film van The Godfather.

Er volgde een storm van protest na de uitvaart, die gigantische verkeersproblemen had veroorzaakt. Volgens de politie was de begrafenis niet aangekondigd.

Het aantal politieonderzoeken naar de familie is intussen niet bij te houden en leidde al tot een batterij aan aanhoudingen. Een aantal van de illegaal gebouwde landhuizen van de familie werd de jongste jaren ook met de grond gelijk gemaakt, nadat er jaren niets tegen werd gedaan. De invloed van de Casamonica’s - die tot in de politiek reikte - was daar niet vreemd aan.

Slopen

Onder meer burgemeester van Rome Virginia Raggi gaf in november vorig jaar het bevel tot het slopen van acht maffiahuizen. 600 politiemensen namen deel aan die actie en verrasten de leden van de familie in hun slaap. Bij de sloopwerken werd de rijkdom van de Casamonica’s duidelijk in de vorm van de marmeren vloeren, indrukwekkende luchters, jacuzzi’s, gouden bidets, vergulde schilderijen, gigantische televisies, de allerlaatste elektronica en de peperdure wagens in de garages.

De beslissing van Raggi resulteerde in plannen om haar te vermoorden, zo ontdekten speurders, waardoor ze sinds vorig week extra bescherming krijgt van de politie.

Raggi zal vanavond desondanks aanwezig zijn op de boekvoorstelling van Floriana Bulfon, die plaatsvindt in een Romeinse bibliotheek midden in het gebied dat door de Casamonica’s wordt gecontroleerd. Zelf werd Bulfon ook al bedreigd, hoewel het (nog) niet zeker is dat het door de Casamonica’s was. In april vond ze een fles met explosieven in haar auto, kort voor haar boek verscheen. Sinds het voorval krijgt ook zij extra politiebewaking.

Intimideren

Ze laat zich desondanks niet intimideren. “Daarom vindt de boekvoorstelling op hun territorium plaats”, reageert ze in de krant De Standaard, waar ze onder meer voor werkt. “Omdat we de buurtbewoners willen tonen dat zij er niet alleen voor staan. En omdat we de Casamonica’s de boodschap willen geven dat we niet bang zijn en niet van plan zijn te zwijgen.”