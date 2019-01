Maduro waarschuwt Trump: “Handen af van Venezuela”

De Venezolaanse president Nicolas Maduro beschuldigt de Verenigde Staten er opnieuw van een coup te willen plegen in zijn land. In een nieuwe speech waagt hij zich zelfs even aan het Engels, zij het gebrekkig: “Handen af van Venezuela, Donald Trump”, dreigt hij.

Maduro noemt presidentskandidaat voor de oppositie Juan Guaido een “pop van de VS” en heeft daarom alle diplomatieke banden met de VS doorgesneden.Hij reageerde ook op de nieuwe sancties die de VS het staatsgeleide oliebedrijf PDVSA heeft opgelegd.

Op 15 januari is de situatie in het Zuid-Amerikaanse drastisch geëscaleerd wanneer het parlement zei dat Maduro te veel macht naar zich toe had getrokken. Juan Guaido riep zich op 23 januari uit tot interim-president en verschillende landen, onder wie de VS, erkennen hem intussen al als leider van het land.