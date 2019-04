Maduro eist meer dan 1,7 miljard dollar van Portugal

De Venezolaanse president Nicolas Maduro eist dat Portugal meer dan 1,7 miljard dollar teruggeeft. De Portugese regering zou dat geld illegaal hebben geblokkeerd. "Geef de 1,727 miljoen dollar vrij die jullie van ons hebben gestolen, die jullie van (de Portugese bank) Novo Banco hebben genomen", richtte Maduro zich tijdens een tussenkomst op de radio en televisie tot Portugal. Met dat geld zou de Venezolaanse regering de noodzakelijke "medicatie en voeding" kunnen kopen, zei hij.

Maduro beschuldigde Lissabon ervan geen geldige reden te hebben voor het blokkeren van de Venezolaanse fondsen. "Jullie hebben geen embargo lopen tegen Venezuela, er zijn geen embargomaatregelen van kracht, niet in de Europese Unie en niet bij de Portugese banken, die het afnemen van geld dat aan Venezuela toebehoort, kunnen verantwoorden", klonk het.

Het is de eerste keer dat Maduro publiekelijk spreekt over de kwestie die in februari door de Venezolaanse oppositie aan het licht werd gebracht. Die zei toen te hebben verhinderd dat de president 1,2 miljard dollar van Portugal naar Uruguay versluisde.

Op 23 januari riep de opposant Juan Guaido zichzelf uit tot interim-president. Sindsdien hebben tal van landen, met de Verenigde Staten op kop, hem in die hoedanigheid erkend. Ze willen dat Maduro zijn macht afstaat.