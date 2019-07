Maduro beschuldigt Amerikanen van sabotage na meest recente stroompanne in Venezuela

De Venezolaanse president Nicolas Maduro wees woensdag voor de meest recente stroompanne in zijn land nogmaals met beschuldigende vinger naar de Amerikanen. Die zouden "wanhopig" zijn omwille van hun "nederlagen in Venezuela", verklaarde de president bij de start van een militaire oefening ter ere van de 236ste verjaardag van de geboorte van vrijheidsstrijder Simon Bolivar.

Volgens Maduro was de "elektromagnetische aanval" van hoogtechnologisch niveau en kon daardoor de stroom worden uitgeschakeld "ondanks alle strategieën om het elektriciteitsnet te beschermen". De stroomvoorziening wordt nu opnieuw "gestabiliseerd", zei de president. Intussen zit de noordwestelijke staat Zulia nog steeds zonder stroom. De meeste handelszaken blijven er dicht, uit angst voor plunderingen, meldt de krant El Nacional.

Het is al de vijfde grote elektriciteitspanne in Venezuela dit jaar. Volgens Maduro had Venezuela de voorbije maanden te maken met tientallen "aanvallen" op zijn elektriciteitsnet. Die zijn het werk van de oppositie en van de Verenigde Staten, stelt hij. De oppositie wijst dan weer naar corruptie en slecht management.