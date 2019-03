Macron wil harde actie tegen 'Gele hesjes'

De Franse president Emmanuel Macron wil "sterke, complementaire beslissingen" nemen om te voorkomen dat het protest van de gele hesjes nog dergelijke gewelddadige proporties aanneemt als zaterdag in Parijs het geval was. Dat zei Macron gisterenavond na een vergadering van de crisiscel van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.

De president was op skiweekend maar keerde vervroegd terug. "Al wie er (op de Champs-Elysées, nvdr) bij was, is medeplichtig", verklaarde hij aan de pers.

Volgens Macron zal de vergadering van de crisiscel "gevolgd worden door voorstellen van de ministers en premier". "Er zijn vandaag mensen die de Republiek op alle mogelijke manieren proberen te vernietigen (...)", aldus nog de president.

In totaal kwamen zaterdag meer dan 32.000 mensen in Frankrijk op straat in het kader van het protest van de gele hesjes tegen het Franse regeringsbeleid, van wie zowat 10.000 in Parijs. Van hen waren er volgens minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zowat 1.500 "ultra gewelddadig". De politie pakte alles samen 237 personen op.