Macron: “Weerstand van volk is groter"

Tijdens een persconferentie in Parijs heeft de Franse president Emmanuel Macron bevestigd dat de gebeurtenissen in Carcassonne en Trèbes wel degelijk een terroristische aanslag zijn. “De man heeft drie mensen gedood en zestien mensen raakten gewond, waaronder twee ernstig”, zei hij nog.

“De ordediensten hebben snel ingegrepen omdat er gijzelaars bij waren betrokken. Er was geen andere mogelijkheid dan de schutter te doden om de zaak onder controle te krijgen. Eén luitenant-kolonel van de Gendarmerie heeft vrijwillig de plaats van een gijzelaar ingenomen en raakte daarbij zeer zwaar gewond. Hij heeft levens gered, maar vecht nu voor zijn leven. Onze gedachten zijn bij hem en zijn familie.”

Link IS?

Het onderzoek loopt volop. “De vragen die we nu moeten beantwoorden zijn hoe en wanneer de dader geradicaliseerd is”, stelt Macron nog. “Ook moeten we onderzoeken waar hij het wapen heeft gehaald. IS heeft de aanslag inmiddels opgeëist, er wordt geanalyseerd of er wel degelijk een link is met hen of niet.”

“Ons land heeft al vaker de prijs met bloed betaald door terroristische dreigingen. We zullen blijven inzetten om dit te bestrijden. De ernst van de dreiging blijft groot, maar de weerstand van ons volk is groter.”