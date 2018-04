Macron: "Russen zijn medeplichtig"

De Franse president Emmanuel Macron heeft in een interview met de Franse televisiezender BFM TV gereageerd op de westerse luchtaanvallen op Syrië. Hij zei dat Frankrijk de Verenigde Staten overtuigd heeft om die specifieke militaire actie te ondernemen, en dat hij Rusland medeplichtig acht aan het gebruik van chemische wapens tegen Syrische burgers.

De Franse president zat vandaag aan tafel bij BFM TV, waar hij onder meer sprak over de recente raketaanvallen op Syrië. Daar zei hij dat het Frankrijk was dat de VS overhaalde om de luchtaanvallen beperkt te houden.

Bij die luchtaanvallen werden de chemische wapeninstallaties van het Syrische regime gebombardeerd, maar volgens Macron was dat niet het oorspronkelijke plan van de Amerikaanse president Donald Trump. "Wij hebben hem kunnen overtuigen dat we het hierbij moesten laten”, zei Macron in het interview.

Geen terugtrekking

Ook zou Macron er bij Trump op hebben aangedrongen langer militair aanwezig te blijven in Syrië. “Tien dagen geleden verklaarde president Trump nog dat de VS zich moest terugtrekken uit Syrië, maar wij hebben hem overtuigd dat het noodzakelijk is om er te blijven”, zei Macron. De Amerikaanse VN-ambassadeur Haley liet vandaag weten dat Trump dat inderdaad van plan is.

Rusland medeplichtig

Daarnaast acht de Franse president zijn Russische ambtsgenoot medeplicht aan het gebruik van chemische wapens tegen Syrische burgers. "Ze hebben zelf geen chloor gebruikt, maar ze hebben ervoor gezorgd dat de internationale gemeenschap niet via diplomatieke weg het gebruik van chemische wapens kon stoppen”, zei hij.

Macron noemde de vergeldingsaanval "legitiem in de context van de internationale gemeenschap; drie permanente leden van de VN-Veiligheidsraad hebben geïntervenieerd".