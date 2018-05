Macron: "Frankrijk zal niet buigen'

Frankrijk zal niet buigen voor de vijanden van de vrijheid. Dat zegt de Franse president Emmanuel Macron op Twitter in een eerste reactie op de steekpartij in het centrum van Parijs. Bij die aanval viel één dode, vier andere mensen raakten gewond. De dader zelf kwam ook om het leven.

De Franse president deelde zijn medeleven op Twitter. Hij schreef er dat hij aan de slachtoffers en hun familieleden dacht, en prees de moed van de politieagenten die de dader neutraliseerden.

“Frankrijk betaalt opnieuw de prijs van het bloed, maar zal niet zwichten voor de vijanden van de vrijheid”, schrijft Macron verder nog op de sociaalnetwerksite.

(Lees verder onder de tweets)

La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté (2/2). — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 mei 2018

Mogelijk terreur

Een man stak deze avond in het centrum van Parijs in op willekeurige slachtoffers. Hij raakte er in totaal vijf mensen. Éen persoon overleefde de aanval niet, twee mensen raakten zwaargewond en twee anderen raakten lichtgewond. De dader werd doodgeschoten door de politie.

Antiterreurspeurders hebben het onderzoek overgenomen. Volgens getuigen zou de dader 'Allahu akbar' geroepen hebben.

Lees ook: Steekpartij Parijs: parket opent terreuronderzoek