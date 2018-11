Macron en Merkel onthullen herdenkingsplaat WOI

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel hebben een herdenkingsplaat onthuld op de plaats in het Noord-Franse Rethondes waar honderd jaar geleden de wapenstilstand werd gesloten.

Het is de eerste keer sinds 1945 dat de Franse president en de Duitse regeringsleider samen naar het memoriaal gaan, een open plaats in het bos van Compiègne. Daar werd op 11 november 1918, in een treinwagon, de Duitse capitulatie bezegeld en een einde gemaakt aan WOI.

Tijdens een sobere ceremonie zonder toespraken onthulden Macron en Merkel de herdenkingsplaat aan de voet van La Dalle Sacrée, het monument met het opschrift "Hier, op 11 november 1918, bezweek de criminele trots van het Duitse rijk, overwonnen door de vrije volkeren die het trachtte te onderwerpen".

De nieuwe, kleinere plaat bevat minder krijgshaftige taal. "Op de honderdste verjaardag van de Wapenstilstand van 11 november 1918 bevestigen Emmanuel Macron, president van Frankrijk, en Angela Merkel, de kanselier van de Federale Republiek van Duitsland, opnieuw de waarde van de Frans-Duitse verzoening ten dienste van Europa en vrede", zo staat er in het Frans en het Duits.

De twee leiders legden een lauwerkrans bij het monument en brachten ook een kort bezoek aan de replica van de treinwagon. Het originele treinstel werd in 1945 door de nazi's vernield. Vijf jaar eerder had Hitler bij wijze van wraak de Fransen gedwongen om in diezelfde wagen het capitulatieverdrag te ondertekenen.

