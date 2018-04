Macron: "Bewijs dat Syrië achter gifaanval zit"

De Franse president Emmanuel Macron zegt dat er “bewijs” is dat het Syrische regime van president Bashar al-Assad achter de aanval met chemische wapens van afgelopen zaterdag zat. Tientallen burgers waaronder kinderen kwamen daarbij om het leven in Douma. Frankrijk zal “te gepasten tijde” antwoorden.

“We zullen binnenkort beslissingen moeten treffen”, aldus Macron, “en we zullen dat doen wanneer we dat het nuttigst en meest effectief vinden”. Wat die beslissingen inhouden, wilde Macron nog niet kwijt.

Britse regering met spoed bijeen

De Brits regering beraadt zich ondertussen tijdens een bijzondere vergadering over de te volgen strategie in de crisis over Syrië. Daarbij zal het ook gaan om een mogelijke participatie aan een dreigende militaire aanval. Premier Theresa May heeft de ongeplande vergadering op de agenda geplaatst, bevestigde een regeringswoordvoerder in Londen.

De verantwoordelijken voor de aanval met gifgas moeten volgens de regeringsleidster “rekenschap afleggen”. Alle indicaties wijzen in de richting van het Syrisch regime, klinkt het. May stelt zich voorlopig echter wat voorzichtiger op dan de Amerikaanse president Donald Trump en het Franse staatshoofd Emmanuel Macron, die met aanvallen dreigen.

Britse onderzeeërs bevinden zich volgens overeenstemmende mediaberichten al in positie en binnen bereik om kruisraketten naar Syrië af te vuren. Het ministerie van Defensie weigerde alle commentaar.

Labour-voorzitter Jeremy Corbyn uit de oppositie eist inmiddels dat het parlement in Londen wordt betrokken bij beslissingen over Syrië. “Het parlement moet bij militaire operaties altijd inspraak hebben”, zei hij.

Kremlin roept op tot terughoudendheid

Rusland roept in het conflict dan weer op tot terughoudendheid. Het is “uiterst belangrijk” elke stap te vermijden die bijkomende spanningen aanwakkert, zegt woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov in Moskou. Een verdere escalatie zou het hele vredesproces in Syrië in gevaar brengen, zei hij volgens het persbureau Interfax.