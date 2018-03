Maakte moordenaar in Toronto 7de dode?

In de Canadese grootstad Toronto heeft de politie in de marge van het onderzoek naar een vermoedelijke seriemoordenaar het stoffelijk overschot ontdekt van een zevende slachtoffer. De lichaamsdelen van een tot dusver niet-geïdentificeerde man werden aangetroffen op een privéterrein in Toronto.

Eerder had de politie op hetzelfde terrein al zes lijken teruggevonden en de 66-jarige tuinier Bruce McArthur gearresteerd. De speurders gaan ervan uit dat de macabere vondst deel uitmaakt van het werk van de seriemoordenaar.

Foto identificeren

De speurders hebben een foto verspreid om het zevende slachtoffer te kunnen identificeren. Het slachtoffer is wellicht een vijftiger en heeft enkele opvallende littekens in zijn gezicht. Hij heeft zwart haar en een baard. De identificatie van de overleden personen verloopt moeilijk en moet in veel gevallen gebeuren op basis van vingerafdrukken of gebitsgegevens.

“We weten niet om wie het gaat, maar we zijn ervan overtuigd dat iemand deze man zal herkennen. We vragen dat die persoon ons zo snel mogelijk opbelt”, zegt Hank Idsinga van de politie van Toronto die het onderzoek naar de seriemoordenaar leidt.

Verdere aanhouding

Binnen twee weken moet McArthur opnieuw voor de onderzoeksrechter verschijnen die over zijn verdere aanhouding moet beslissen. Dan zal duidelijk worden of hij van een zevende moord wordt beschuldigd.