Lukaku reageert op "racistische" H&M-foto

Rode Duivel en Manchester United-spits Romelu Lukaku heeft op Instagram gereageerd op een foto van H&M. Die wordt bestempeld als racistisch en ongepast. De winkelketen kwam onder vuur te liggen omdat er een zwart jongetje op te zien is dat een trui draagt met de tekst ‘Coolest monkey in the jungle’. Intussen haalde H&M de trui uit de handel.

Romelu Lukaku postte vanmorgen een bijgewerkte foto. Op de trui van de jongen staat nu ‘Black is Beautiful’ te lezen. “Je bent een prins die binnenkort koning zal zijn. Laat niemand je vertellen dat je anders bent”, schreef de voetballer bij zijn foto.

(Lees verder onder de foto)

Ook basketbalspeler LeBron James maakte zijn eigen bewerking van de foto. Op Instagram heeft hij een foto gepost van de jongen die nu ‘King of the world is’. Hij draagt een kroon en ook op zijn trui staat een kroon in plaats van de oorspronkelijke tekst.

(Lees verder onder de foto)

Uit de handel

Op Twitter werd gisteren felle kritiek geuit op H&M nadat de foto op de Britse webshop verscheen. De meesten noemden de foto ongepast, beledigend of racistisch. Hier en daar werd zelfs opgeroepen tot een boycot.

De trui was beschikbaar in drie varianten. De andere twee, één zonder opschrift en één met ‘Mangrove jungle survival expert’, werden op de foto's op de webshop gedragen door blanke jongens.

De Zweedse winkelketen heeft zich vandaag geëxcuseerd voor de reclame. De trui met het aap-opschrift wordt ook niet langer te koop aangeboden. Op de Nederlandse en Belgische webshop was de trui sowieso al niet te koop.

Bekijk ook: