In Hannibal, in de Amerikaanse staat Missouri, is het gisteren even misgegaan toen een luchtballon wilde landen. De ballon daalt te snel, waardoor hij langs enkele toeschouwers raast. Nadien gaat hij opnieuw de lucht in.

Het incident gebeurde rond 18 uur tijdens een grote viering voor de tweehonderdste verjaardag van de stad Hannibal. Enkele mensen liepen lichte verwondingen op, maar het evenement kon gewoon doorgaan.