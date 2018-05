Lopers rennen over Chinese muur

In China vond gisteren ‘The Great Wall Marathon’ plaats. Een van de zwaarste loopwedstrijden ter wereld. Lopers uit 62 verschillende landen trotseerden zo’n 5.164 trappen. De beklimmingen en afdalingen volgden elkaar in sneltempo op. Het parcours bleek voor sommige deelnemers zwaarder dan gedacht.

De jaarlijkse race, die voor het eerst in 1999 van start ging, vindt elk jaar plaats op de derde zaterdag van mei in de buurt van Tianjin, in China.

De Italiaan Oscar Perego was de snelste met een tijd van vier uur, één minuut en veertien seconden. Bij de dames was de Zuid-Afrikaanse Maria Marincowitz de snelste. Ze haalde een tijd van vier uur, 29 minuten en 35 seconden.