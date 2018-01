Werkgevers in IJsland zijn vanaf vandaag verplicht om mannen en vrouwen hetzelfde loon te geven voor hetzelfde werk. IJsland is het eerste land ter wereld dat de maatregel invoert.

De regel geldt in elk bedrijf met meer dan 25 werknemers. De overheid zal de werkgevers streng controleren en indien nodig beboeten. Tot nu toe kregen heel wat vrouwen in IJsland, net als in de meeste landen, minder betaald dan hun mannelijke collega’s. Tegen 2022 wil IJsland de loonkloof helemaal gedicht hebben.