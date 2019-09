Londen start 'Operatie Matterhorn': 14.000 vakantiegangers keren maandag terug

De Britse civiele luchtvaartautoriteiten zijn maandag begonnen met de 'Operatie Matterhorn". Dat is de naam die de operatie gekregen heeft om toeristen naar huis te halen die als gevolg van het faillissement van hun touroperator Thomas Cook gestrand zijn. Het gaat maandag alleen al om naar schatting 14.000 Britse toeristen.

Volgens The Daily Mail zijn meer dan 160.000 Britten momenteel op vakantie met Thomas Cook, 's werelds oudste touroperator. De regering is daarom met de grootste repatriëringsoperatie in vredestijd gestart.

Goed 16.000 vakantiegangers die bij Thomas Cook geboekt hadden, zouden normaal begin deze week terugkeren. Het gaat ook om een veel grotere operatie dan na de ineenstorting van de Engelse luchtvaartmaatschappij Monarch Airlines in 2017, toen 110.000 toeristen met de inzet van 38 vliegtuigen naar huis gehaald werden. De BBC meldt dat voor de repatriëring 45 vliegtuigen gecharterd zijn, die maandag 46 routes zullen vliegen.

Het ministerie van Mobiliteit wilde die cijfers niet bevestigen of ontkennen. Een Engelse krant meldde dat de belastingbetaler voor de Operatie Matterhorn naar schatting 100 miljoen pond (113 miljoen euro) moet neerleggen.

Voor de redding van de kolossale touroperator vroeg het bedrijf de regering om 150 miljoen pond steun, maar premier Boris Johnson weigerde bij te dragen aan een financiële reddingsoperatie.

Thomas Cook begon in 1841 in Leicester met een georganiseerd treinreisje van nog geen 15 kilometer voor een club geheelonthouders naar Loughborough. Het bedrijf groeide snel, net als in die tijd het spoorwegnetwerk, de scheepvaart en later de luchtvaart. In 1928 deed de familie Cook het bedrijf van de hand. Het was van 1948 tot 1972 onderdeel van een staatsbedrijf.