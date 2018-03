Londen beschuldigt Poetin van gifaanval

Londen stelt de Russische president Vladimir Poetin persoonlijk verantwoordelijk voor de gifaanval op de Russische ex-spion Sergej Skripal. De schuld van Poetin is volgens buitenlandminister Boris Johnson “hoogstwaarschijnlijk”. Het Kremlin reageerde onmiddellijk en zegt dat president Poetin verantwoordelijk stellen "schokkend" en diplomatiek "onvergeeflijk" is.

Eerder deze week besloot het Verenigd Koninkrijk 23 Russische diplomaten de deur te wijzen. Londen mag zich verwachten aan Russische tegenmaatregelen, maar die zijn nog niet aangekondigd. Vermoedelijk wacht het Kremlin tot na de presidentsverkiezingen van zondag.

Russische maffia

In Groot-Brittannië is Labourleider Jeremy Corbyn één van de weinigen die waarschuwt voor overhaaste besluiten. In verschillende interviews waarschuwde hij onder meer dat niet mag uitgesloten worden dat de Russische maffia achter de vergiftiging zit.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov vindt dan weer dat best gewacht wordt op het herstel van Skripal, die allicht veel meer duidelijkheid in de zaak kan brengen. Over Skripal en diens dochter Joelia wordt nog altijd gecommuniceerd dat zij "er erg aan toe zijn". Omdat zenuwgif beschouwd wordt als extreem dodelijk, is hun toestand dus eigenlijk relatief gunstig.

