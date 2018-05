Londen: 10 gewonden na explosie kampvuur

Tien mensen zijn in Londen gewond geraakt door een explosie aan een kampvuur. Er vielen volgens de politie geen zwaargewonden en er lijkt ook geen kwaad opzet in het spel.

De ontploffing deed zich voor op de joodse festiviteit ‘Lag BaOmer’ in het noorden van Londen. Tientallen mensen hadden zich rond het kampvuur verzameld, maar plotseling ging het mis. Volgens de eerste berichten zou de explosie veroorzaakt zijn door een mobiele telefoon die in het vuur werd gegooid, al is het nog niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurd is.

Tien mensen liepen verwondingen op, maar het gaat niet om zware verwondingen. Dat meldt de politie op Twitter. “Tien mensen zijn lichtgewond geraakt ten gevolge van de grote brand die ontstond bij de joodse viering in Stamford Hill. Er werden geen criminele beschuldigingen gemeld. Geen ernstige verwondingen.”

Ten individuals suffered minor injuries following large fire lit as part of local Jewish community celebration in Ravensdale Road, Stamford Hill. No criminal allegations reported. No serious injuries. — Hackney Police - Central East BCU (@MPSHackney) 3 mei 2018

Foto: archiefbeeld