Lombok opnieuw getroffen door aardbeving

Het Indonesische eiland Lombok is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een magnitude van 6,3. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS.

Het epicentrum lag in het noordoosten van het eiland aan de voet van de Rinjanivulkaan. Over slachtoffers of materiële schade is er nog geen informatie.

Lombok is de afgelopen weken door verschillende aardbevingen getroffen. Bij de beving van 5 augustus lieten zeker 460 mensen het leven. Meer dan 350.000 mensen moesten hun woning noodgedwongen verlaten.

In Lombok, maar ook in de rest van Indonesië, komen wel vaker aardbevingen voor. De eilandengroep ligt in de zogenaamde ‘Ring of Fire’, een zeer aardbevingsgevoelig gebied.

Foto: archief

