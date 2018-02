Lockdown school Washington: "Alles veilig"

Een school in de Amerikaanse staat Washington die vandaag in lockdown ging voor een mogelijke schietpartij, laat op haar sociale media weten dat alles veilig is. Het Highline College in Des Moines ging in lockdown nadat enkele knallen werden gehoord maar na een sweeping gaven de veiligheidsdiensten het gebouw terug vrij. Er werd niets verontrustend gevonden en er vielen ook geen gewonden. Twee leerlingen kregen wel een paniekaanval.

De school laat weten dat de lockdown wordt opgeheven en alles weer veilig is. De sweeping leverde niets op maar het onderzoek loopt nog verder.

At this time search of buildings still in progress. No evidence of shooter or victims yet. — Puget Sound Fire (@PugetSoundFire) 16 februari 2018

Op Twitter circuleerden berichten van mensen die in het gebouw aanwezig waren en zich onveilig voelden.

I’m hiding under a desk at Highline College.

This is just another reminder that our lives could end at any given second, and America isn’t doing anything about it.

If I die, I love you Mom. — Lotto Mavado (@lottomavado) 16 februari 2018

De lockdown komt er nog geen 48 uur nadat in Florida een jonge schutter zeventien mensen doodde in een middelbare school. De jongen bekende de feiten intussen en is opgepakt.