[LIVE] Waarom sprong de top tussen Donald Trump en Kim Jong-un vroegtijdig af?

Een paar uur vroeger dan gepland is Donald Trump weer vertrokken van de topontmoeting met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un in Vietnam. Kim Jong-un zou geëist hebben dat alle internationale sancties tegen Noord-Korea opgeheven zouden worden. Dat bleek niet aanvaardbaar te zijn voor de Amerikanen. Kim wou dan weer niet weten van bepaalde voorstellen over nucleaire ontwapening die Trump aankaartte. Ook al was de topontmoeting opnieuw geen succes, het zou toch niet het laatste gesprek geweest zijn tussen de twee.