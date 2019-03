[LIVE] Verdachte van dodelijke schietpartij is opgepakt

De man die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij in een tram in Utrecht is opgepakt in de stad zelf. Dat lieten politie, justitie en de gemeente weten op het einde van een persconferentie waar een stand van zaken werd gegeven.

Naar Gokmen Tanis (37) werd gezocht. Het is niet bekend waar en hoe hij is opgepakt. Ook het motief is nog niet bekend. De autoriteiten houden rekening met terrorisme, maar ook een privésituatie wordt niet uitgesloten.

Eerder op de persconferentie liet een woordvoerder van de politie weten dat er bij een huiszoeking een verdachte gearresteerd is. Maar het is onduidelijk in hoeverre deze verdachte betrokken is bij de aanslag.

Burgemeester Jan Van Zanen van Utrecht bevestigde dat er drie doden zijn gevallen, en vijf gewonden, waarvan drie zwaargewond.

Intussen is het dreigingsniveau in de provincie Utrecht terug op 4 gezet, het niveau van voor de aanslag. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Vanwege de aanhouding van de vermoedelijke schutter wordt het niveau verlaagd vanaf 5, het hoogst mogelijke niveau. In de rest van Nederland gold al langer niveau 4.