Live-uitzending Fox News draait uit op gênant moment voor reporter

Een live-uitzending van de Amerikaanse nieuwszender Fox News zorgde voor een gênant moment voor de verslaggever. De massa achter hem begon president Trump te beledigen, wat rechtstreeks op de televisie te volgen was.

Tijdens een live-interventie van de feestvreugde in Lyon nadat de Amerikaanse vrouwenploeg het WK voetbal had gewonnen, stond de verslaggever tussen een massa supporters om de feestvreugde vast te leggen. Wanneer hij wilde overgaan naar de feestvierders, merkte hij dat ze met z’n allen “Fuck Trump” scandeerden. De reporter probeerde de massa nog te overstemmen, maar dan was het al te laat. De boodschap zat al op antenne.