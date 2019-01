Het heeft de voorbije dagen al heel wat geregend in het zuiden van Thailand. Het waait er ook gevaarlijk hard en aan de kust slaan enorme golven tegen de rotsen. Dat komt omdat de tropische storm Pabuk er bijna aankomt. De storm zou later vandaag aan land komen. Inwoners en toeristen zetten zich schrap voor windsnelheden van zo’n 100 km/u. Het is de eerste keer in dertig jaar dat een dergelijke storm Thailand zal bereiken buiten het moessonseizoen. Volg het hier live.