Live: 'superraket' Musk gaat ruimte in

In Florida wordt zo dadelijk de Falcon Heavy, de superraket van Elon Musk, de ruimte in gestuurd. Het is de zwaarste en krachtigste raket sinds de maanraket. Musk, oprichter van het elektrische automerk Tesla, stuurt meteen ook een felrode Tesla mee. Het is wel nog afwachten of de lancering zal lukken, want het gaat voorlopig om een testvlucht.

De Falcon Heavy wordt straks gelanceerd vanop hetzelfde platform vanwaar de historische Apollo 11 de eerste man naar de maan bracht. In het Kennedy Space Center in Cape Canaveral in Florida worden zeker 100.000 toeschouwers verwacht.

Vijf jaar geleden

De vlucht stond eigenlijk vijf jaar geleden al gepland, maar de superraket is er nu pas klaar voor. De raket is zeventig meter hoog en heeft zeventwintig motoren. De totale massa bedraagt 1.400 ton. Kostenplaatje voor één vlucht? Maar liefst negentig miljoen dollar.

David Bowie

In de neus zit een felrode Tesla Roadster, die van Elon Musk zelf, met achter het stuur een levensgrote pop. De raket moet de auto in een elliptische baan rond de zon brengen, die voorbij de baan van Mars reikt. En dat terwijl in de auto non-stop Space Oddity van David Bowie speelt.

De bedoeling is dat de onderste drie raketten terugkeren. Twee moeten landen vlakbij Cape Canaveral, een andere op een ponton in de Atlantische Oceaan.

