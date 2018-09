LIVE: Slachtoffer getuigt tegen Kavanaugh

Vandaag wordt professor Christine Blasey Ford gehoord in de #MeToo-zaak tegen de Amerikaanse kandidaat-rechter Brett Kavanaugh voor het Hooggerechtshof. Hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag tijdens zijn studentenjaren, maar zelf ontkent hij dat. Ford en Kavanaugh zullen beiden ondervraagd worden door verschillende Republikeinen en Democraten in de Amerikaanse senaat. Volg de hoorzitting hier live.

In een voorbereide verklaring van Ford, die gisteren uitgestuurd werd, is te lezen hoe de vrouw vertelt over een gebeurtenis die “haar hele leven drastisch veranderd heeft”.

Bang en beschaamd

“Ik ben hier niet omdat ik dat wil. Ik ben doodsbang. Het is mijn burgerplicht om te vertellen wat er gebeurd is toen Brett Kavanaugh en ik samen op school zaten”, schrijft Ford. “Lange tijd was ik te bang en beschaamd om te vertellen wat er exact gebeurd is.”

Ford vertelt over een feestje bij een medestudent in 1982. Daar zou Kavanaugh, die “zichtbaar aangeschoten” was, Ford op een bed geduwd hebben. Vervolgens zou hij haar betast hebben en geprobeerd hebben de vrouw uit te kleden. Kavanaugh zelf blijft de feiten ontkennen.

