LIVE: Schietpartij in school in Houston

In een Amerikaanse middelbare school in Santa Fe, op zestig kilometer van Houston in de staat Texas, is een schietpartij aan de gang. Het schooldistrict van de regio heeft dat op de website gemeld.

Volgens een ooggetuige viel een man een klaslokaal binnen en begon hij onmiddellijk te schieten. Een meisje zou daarbij in het been geschoten zijn. Dat zegt de getuige aan CNN.

A group of students outside Santa Fe High School were just directed by police to a nearby field and told to empty their backpacks, video from CNN affiliate KTRK shows. pic.twitter.com/vOzxrzXp70