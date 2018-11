LIVE: Persconferentie Trump over midterms

De Amerikaanse president Donald Trump geeft een persconferentie waarin hij de resultaten van de midterms zal bespreken. Er zijn langs beide kanten winnaars in de tussentijdse parlementsverkiezingen. De positie van de Republikeinen in de Senaat is versterkt, terwijl het Huis van Afgevaardigden heroverd is door de Democraten. Daarom tweette Trump dat het logisch is dat de Democrate Nancy Pelosi de voorzitter van het Huis wordt. "Ze verdient deze eer", schreef Trump. Volg de volledige persconferentie hier live.

Nadat de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heroverd hebben, wordt verwacht dat Pelosi voorgedragen zal worden als voorzitter. Ze zetelt meer dan dertig jaar in het Huis en was van 2007 tot 2011 al eens voorzitter. Daarna nam de Republikein John Boehner die functie van haar over na de verkiezingsnederlaag van de Democraten tijdens de Congresverkiezingen van 2010.

