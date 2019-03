LIVE: May probeert parlement te overtuigen voor cruciale stemming

De Britse premier Theresa May probeert parlement te overtuigen voor cruciale stemming.Volg het hier live.

Het Britse parlement maakt zich op voor een reeks cruciale stemmingen over het verdere verloop van de Brexit. Een eerste stemming vindt vanavond plaats. Dan buigt Westminster zich over het akkoord dat premier May onderhandelde met de Europese Unie. Bij een eerste poging in januari leed May een ongelooflijke nederlaag.

Nu onderneemt ze een nieuwe poging. Het verschil is nu dat de Britse eerste minister bijkomende verklaringen heeft bekomen bij het Brexit-akkoord. Cruciaal daarbij is dat ze bindende garanties zou hebben gekregen dat de Europese Unie er alles aan zal doen dat de zogenaamde backstop-regeling niet eeuwigdurend zal zijn. Daarnaast willen de Britten zich via een unilaterale verklaring het recht zouden toeëigenen eenzijdig uit de backstop te stappen.

Backstop

Die backstop is een soort vangnet om te voorkomen dat er na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU opnieuw een fysieke grens zou komen tussen Ierland en Noord-Ierland. Dat zou immers het vredesproces in Noord-Ierland in gevaar kunnen brengen.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker waarschuwde intussen al dat er geen derde herkansing komt, "geen nieuwe interpretaties van de interpretatie" (over de backstop, nvdr) indien de stemming mislukt. Bondskanselier Merkel wilde zich daarover niet uitspreken. "We willen eerst het resultaat van de stemming afwachten", luidde het.