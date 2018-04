LIVE: Macron spreekt congres van VS toe

De Franse president Emmanuel Macron zal om 16.30 uur onze tijd het Amerikaanse Congres toespreken. Het is een symbolische datum, want het is 58 jaar geleden dat de voormalige Franse president Charles de Gaulle in 1960 een rede voor het Amerikaanse Congres hield. Volg het hier live.

Macron is momenteel op driedaags staatsbezoek bij de Amerikaanse president Donald Trump. Hij is de eerste buitenlandse gast waarvoor Trump sinds het begin van zijn ambtstermijn een officieel staatsbezoek organiseerde. De Franse president kwam maandag aan, deze avond reist Macron terug naar Parijs.