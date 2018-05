Live: Macron ontvangt 'Malinese Spiderman'

De Malinese vluchteling Mamoudou Gassama, die zaterdag in Parijs vier verdiepingen omhoog klom om een 4-jarig kind te redden, wordt ontvangen door de Franse president Emmanuel Macron. De Franse media hebben de man intussen al omgedoopt tot de Malinese Spiderman. Volg hier de ontmoeting live.

Op een veel gedeelde video is te zien hoe de man met blote handen op een halve minuut langs vier verdiepingen naar omhoog klimt om het kind, dat aan een balkon hing, te redden.

De feiten deden zich zaterdagavond omstreeks 20 uur voor, aldus brandweer en politie. "Gelukkig was er iemand met een goede conditie die de moed had het kind te redden", aldus de brandweer.

Het kind en de man werden naar het ziekenhuis overgebracht. "Het kind was in shock, en de redder had pijn aan de knie", aldus de brandweer. Beiden stellen het intussen goed.

Regularisatie?

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo zag Gassama zondagavond. "Hij heeft me uitgelegd dat hij enkele maanden geleden uit Mali hier is aangekomen, en ervan droomt in de bouw te werken", tweette Hidalgo. "Ik heb hem geantwoord dat zijn heroïsche inspanning een voorbeeld is voor alle burgers, en dat de stad hem natuurlijk zal steunen in zijn inspanningen om zich in Frankrijk te vestigen."

Le Monde schrijft nog dat de vader van het kind intussen aangehouden is. Het parket besliste het kind te plaatsen in een onthaalcentrum.

