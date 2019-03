In Utrecht, in Nederland is een schietpartij geweest op het 24 Oktoberplein. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen. De politie heeft intussen ook bevestigd dat er één dodelijk slachtoffer is. De politie heeft de antiterreureenheid ingezet. Ze houdt rekening met een terroristisch motief. De scholen moeten dicht blijven en het dreigingsniveau is verhoogd naar 5, het hoogste niveau in Nederland.