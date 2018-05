De Amerikaanse president Donald Trump geeft om 20 uur onze tijd een persconferentie over de Irandeal. Daar zal hij zijn beslissing toelichten en meedelen of hij de overeenkomst met Iran al dan niet opblaast. VTM NIEUWS-anchor Stef Wauters volgt het samen met VTM NIEUWS-correspondente in de VS, Greet De Keyser. Zij geven voor, tijdens en na de persconferentie van Trump extra duiding. Volg het hier live.