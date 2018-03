Lijnvlucht crasht in Nepal: "50 doden"

Op de internationale luchthaven van Kathmandu in Nepal is een passagiersvliegtuig bij het landen van de baan geschoven en in brand gevlogen. Daarbij zouden volgens de eerste berichten meer dan dertig doden gevallen zijn. Reuters spreekt zelfs van vijftig doden.

Het lijnvliegtuig van de Bengaalse maatschappij US-Bangla Airlines kwam van de Bengaalse hoofdstad Dhaka en wilde landen op de internationale luchthaven van de Nepalese hoofdstad, maar plotseling ging het mis. Het toestel schoof van de landingsbaan, vloog in brand en kwam uiteindelijk terecht op een voetbalterrein ten oosten van luchthaven. "We zijn bezig de vlammen te blussen en de passagiers te redden", aldus luchthavenwoordvoerder Prem Nath Thakur.

Op het vliegtuig zaten 67 passagiers en vier bemanningsleden. Het persagentschap Reuters zegt op basis van de woordvoerder van het leger dat zeker vijftig mensen om het leven kwamen, andere persagentschappen spreken van 27 tot 38 doden. De reddingsdiensten brachten daarnaast al zeventien gewonden naar het ziekenhuis.

JUST IN: Nepal plane crash kills at least 50 - army spokesman #Kathmandu pic.twitter.com/q4PtZMlsx3 — Reuters Top News (@Reuters) March 12, 2018

Oorzaak?

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de crash. Een woordvoerder van de luchtvaartuitbater vermoedt dat er technische problemen zijn opgedoken.

"Het vliegtuig had de toelating om vanuit het zuiden te landen, maar het kwam vanuit het noorden. We moeten nog onderzoek voeren naar de reden voor deze ongewone landing."