Lijnvlucht crasht in Nepal: "49 doden"

Bij de vliegtuigcrash in de luchthaven van het Nepalese Kathmandu zijn vandaag 49 doden en 22 gewonden gevallen. Veertig mensen stierven ter plaatse, de negen anderen overleden later in het ziekenhuis aan hun verwondingen.

De vlucht die vanuit Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, kwam, geraakte tijdens de landing in de problemen en belandde uiteindelijk naast de landingsbaan. In het toestel zaten 67 passagiers en vier bemanningsleden. Veertig inzittenden overleefden de klap niet. Negen anderen overleden later in het ziekenhuis.

“We gaan de slachtoffers morgen identificeren”, zegt Manoj Neupane van de Nepalese politie.

Misverstand

Volgens de directeur van US-Banga Airlines, de maatschappij waarvoor het vliegtuig vloog, zou een misverstand tussen de piloot en de controletoren van de luchthaven van Kathmandu aan de oorzaak van de crash kunnen liggen.

Ook uit opgenomen gesprekken tussen de piloot en de controletoren blijkt dat er verwarring was over de landing langs de oostkant van de luchthaven.

Bengalen en Nepalezen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Bangladesh verklaart dat er 25 Bengalen onder de overledenen zijn. Nog elf anderen bevinden zich in het ziekenhuis.

Daarnaast waren er 33 Nepalezen, een Chinees en een Maldiviër aan boord.