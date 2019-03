Lichamen slachtoffers vrijgegeven om te begraven

De lichamen van de dodelijke slachtoffers van de terreuraanslagen in Christchurch worden vanaf vandaag vrijgegeven. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern op een persbriefing gezegd. Voor moslims is het belangrijk om hun doden zo snel mogelijk te begraven. Verwacht wordt dat alle lichamen tegen woensdag aan de nabestaanden zijn teruggegeven.

Ardern bevestigde verder dat ze negen minuten voor het bloedbad begon een e-mail had ontvangen van Breton Tarrant met daarin diens manifest. "De e-mail bevatte zijn manifest, maar geen details over de aanslagen of over hun locatie in Nieuw-Zeeland", verklaarde ze. Een stafmedewerker van de premier, die belast is met het checken van de e-mails, markeerde de mail als "dringend" en stuurde hem binnen de twee minuten door naar de veiligheidsdienst van het parlement. In de entourage van de premier viel eerder al te horen dat de mail nog naar een groot aantal andere geadresseerden was verzonden, onder wie heel wat media en politici.

De Nieuw-Zeelandse premier verklaarde verder dat de 28-jarige beschuldigde van de aanslagen niet zou worden uitgeleverd aan zijn thuisland Australië. "Hij zal zich absoluut voor het gerecht in Nieuw-Zeeland moeten verantwoorden voor de terreuraanslag die hij hier heeft gepleegd", zei ze. Ardern liet voorts weten dat haar kabinet maandag de besprekingen zal aanvatten over mogelijke wijzigingen aan de Nieuw-Zeelandse wapenwetten.

Nog op maandag arriveert in Christchurch een delegatie van de Turkse regering, met onder andere vice-president Fuat Oktay en minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu. "Ze zullen er een ontmoeting hebben met de moslimgemeenschap en met vertegenwoordigers van de regering, en de gelegenheid te baat nemen om bloemen en kransen neer te leggen", zei de Nieuw-Zeelandse minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters op zijn beurt in een mededeling.

Zondagnamiddag plaatselijke tijd (zondagochtend Belgische tijd) lagen nog steeds 34 slachtoffers die bij de aanslagen gewond raakten in het ziekenhuis. Twaalf van hen verkeren in kritieke toestand, onder wie ook een vierjarig meisje.