"Lichaamsdelen Khashoggi gevonden"

De lichaamsdelen van de gedode journalist Jamal Khashoggi zouden gevonden zijn. Dat melden twee bronnen aan nieuwszender Sky. De autoriteiten hebben het nieuws echter nog niet bevestigd.

Volgens Sky is het lichaam "in stukken gesneden" en is Khashoggi’s gezicht "ernstig verminkt". Een van de bronnen geeft aan dat de stoffelijke resten gevonden zijn in de tuin van de ambtswoning van de Saudische consul-generaal.

Saudi-Arabië bevestigde eerder al dat Khashoggi vermoord is op het consulaat.

Lees ook: Erdogan: “Moord op Saudische journalist was gepland”