Lichaam van duiker Marc Sluszny teruggevonden

In Frankrijk is het lichaam van de Antwerpse avonturier Marc Sluszny teruggevonden. Dat laat een vriend weten aan VTM NIEUWS. Sluszny ging eind juni duiken in een diepe kloof in de buurt van Perpignan. Onder water kreeg hij problemen en tot nu bleef hij vermist.

De duikpartner van Sluszny kon naar boven zwemmen en de hulpdiensten bellen. In dezelfde kloof zijn de afgelopen jaren nog al duikers omgekomen. Ook bij de zoekactie naar Sluszny kwam een duiker om het leven.

Sluzsny is bekend om zijn extreme sportstunts. Vooral als skydiver, bobsleeër en diepzeeduiker. Hij behoorde ook tot het nationale team van België in verschillenden sportdisciplines en verbrak ook meerdere records. Naast sportman is Sluszny ook gastspreker en mental coach.