Lichaam Maëlys gevonden

Het lichaam van het Franse meisje Maëlys is gevonden. Dat heeft de procureur van Grenoble zopas tijdens een persmoment verklaard. De hoofdverdachte ging vanmorgen tot bekentenissen over. Hij zou de negenjarige Maëlys per ongeluk hebben gedood in de buurt van zijn woning in Saint-Franc. Daarna heeft hij het lichaam verborgen en ging hij terug naar het trouwfeest waar hij de rest van de avond bleef. Vervolgens keerde hij opnieuw terug naar huis om het lichaam op een andere plaats te begraven.

Na zes maanden van stilte vroeg Nordahl Lelandais vanmorgen een gesprek met de onderzoekers aan. Hij werd een eerste keer naar de plaats van de feiten gebracht waar het lichaam van Maëlys zou kunnen begraven liggen. Sinds vanmorgen werd alles door agenten onderzocht, de verdachte werkte actief mee met de speurders om het lichaam terug te vinden.

De procureur van Grenoble, Jean-Yves Coquillat, zei tijdens een persconferentie dat de zoektocht naar het lichaam niet vlot verliep omdat het in de regio hard gesneeuwd heeft. "Met lijkenhonden hebben we de plaats waar het lichaam zou liggen grondig onderzocht. Enkele minuten geleden hebben we het lichaam van het meisje aangetroffen. Het onderzoek gaat onverminderd verder en nu moet de doodsoorzaak worden bepaald."

Per ongeluk

Volgens RTL France zou Lelandais toegegeven hebben dat hij Maëlys “per ongeluk” heeft gedood. Tot op heden had de 34-jarige man zijn betrokkenheid in de verdwijningszaak steeds ontkend maar ging hij tot bekentenissen over nadat hij werd geconfronteerd met het feit dat bloed van het meisje in zijn auto werd aangetroffen.

Maëlys De Araujo verdween in de nacht van 26 op 27 augustus in het Franse dorpke Pont-de-Beauvoisin waar ze die avond aanwezig was op een trouwfeest.

Tweede moord

Nordahl Lelandais wordt eveneens verdacht van de moord op korporaal Arthur Noyer in april van vorig jaar. Een verzoek tot invrijheidsstelling werd op 24 januari geweigerd, die beslissing werd in beroep op 9 februari bevestigd.

